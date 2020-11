Omicidio Sacchi: Teste, tra Princi e Anastasiya solo confidenza reciproca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come stai tesoro, sono tanto in pensiero". E' la frase che Giovanni Princi ha inviato ad Anastasiya Kylemnyk la sera successiva all'omicidio di Luca Sacchi. Un messaggio che è apparso "intimo" e che poteva alimentare i sospetti che tra la fidanzata e lo spacciatore amico di Luca Sacchi, poteva esserci qualcosa di diverso dalla semplice amicizia. A sgombrare il campo da equivoci, nel corso dell'udienza odierna in corte d'assise a Roma nel processo per l'omicidio del giovane personal trainar avvenuto a Roma la notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019, è stato l'avvocato Giuseppe Cencioni, legale della ragazza imputata per gli aspetti legati alla droga. Il dibattimento di oggi è stato animato dalla ricostruzione investigativa fatta attraverso la messaggeria Whatsapp, tra vittima e imputati. Ad esporla è stato per oltre 5 ore il maresciallo dei carabinieri William Massari in servizio presso il nucleo investigativo di Roma. E' stato lui a investigare tra i messaggi condivisi sia nel gruppo di acquirenti, composto da Giovanni Princi, Anastasiya Kylemnyk, Luca Sacchi e la fidanzata di Princi, sia dei vari gruppi di spacciatori di cui facevano parte, oltre a Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, Valerio Rispoli, Simone Piromalli. Telefonini, quindi, argomento su cui, uno degli imputati presenti in aula, Armando De Propris, il proprietario della pistola con cui Del Grosso ha ucciso Sacchi, si è più volte sbracciato per attirare l'attenzione della Corte per dire che lui i telefonini non li ha mai avuti ma rimediando solo ammonimenti a tacere. (segue) (Rer)