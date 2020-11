Covid: Di Maio, governatore De Luca si metta a lavorare per risolvere problemi Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “può anche insultarmi”, ma si metta “a lavorare per risolvere i problemi” della Regione Campania. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al programma “Cartabianca” su “Rai 3”. Secondo il ministro Di Maio, De Luca avrebbe inspiegabilmente cambiato idea dopo aver messo in un primo tempo in guardia sulla situazione Covid nella regione e minacciando la possibilità di un lockdown. “Io personalmente come ministro e cittadini, dopo certe scene ho chiesto l’intervento del governo centrale”, ha sottolineato il ministro degli Esteri, osservando anche discrepanze tra i numeri dei contagi presentati dalle autorità regionali, rispondendo in merito alle ragioni della decisione di definire inizialmente la Campania zona gialla. “E’ intervenuto il governo prendendo dati nuovi del venerdì che permettevano di dichiarare zona rossa”, ha dichiarato Di Maio. Il ministro ha osservato inoltre che gli ospedali da campo “sono in tante regioni italiane, ma non si sa perché non si possono mandare in Campania”.(Res)