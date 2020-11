Usa: dipartimento di Stato designa due dirigenti di al-Shabaab come terroristi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno designato Abdullahi Osman Mohamed e Maalim Ayman, alti dirigenti di al-Shabaab, l'affiliata di al-Qaeda con sede in Somalia, come terroristi globali. Lo riporta il dipartimento di Stato in una nota. Mohamed, un alto funzionario di al-Shabaab, noto anche come "Ingegnere Ismail", è l'esperto di esplosivi senior del gruppo terroristico responsabile della gestione globale delle operazioni e della produzione di esplosivi di al-Shabaab. È anche un consulente speciale del cosiddetto "emiro" di al-Shabaab ed è il leader dell'ala mediatica di al-Shabaab, al-Kataib. Ayman è il leader di Jaysh Ayman, un'unità di al-Shabaab che conduce attacchi e operazioni terroristiche in Kenya e in Somalia. Ayman è stato responsabile della preparazione dell'attacco del gennaio 2020 a Camp Simba a Manda Bay, in Kenya, che ha ucciso un membro dell'esercito statunitense e due appaltatori Usa. Al-Shabaab, che il dipartimento ha designato come "organizzazione terroristica straniera" nel marzo 2008, è uno degli affiliati più pericolosi di al-Qaeda. (Nys)