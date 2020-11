Ue: Di Maio su Polonia e Ungheria, la regola del veto va cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regola del veto europea va cambiata. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Cartabianca” su “Rai 3”. “Dopo aver fatto l’accordo a luglio, l’Italia ha diritto alla maggior parte dei fondi del Recovery Fund, e negli ultimi giorni abbiamo visto Polonia e Ungheria mettere il veto. La regola del veto va cambiata, non possiamo essere ostaggio di due Paesi che peraltro hanno ricevuto molti fondi dall’Ue. Poi bisogna trovare un compromesso per sbloccare i fondi e farli arrivare il prima possibile”, ha detto il ministro, ribandendo che è “inaccettabile” che parte dell’opposizione italiana “tifi” per questi Paesi. “In questo momento abbiamo portato avanti tutte le interlocuzioni necessarie per la Commissione Ue per presentare il piano definitivo. Gli altri Paesi hanno presentato un piano nazionale per le riforme e ora stanno facendo l’interlocuzione con la Commissione per valutare i progetti. Noi abbiamo deciso di presentare direttamente quello definitivo”, ha spiegato Di Maio. Il ministro ha inoltre ribadito che non è accettabile che, quando ci sarà un vaccino contro il Covid-19, venga ripristinato il Patto di stabilità. “I parametri europei pre Covid non sono più attuali”, ha detto Di Maio. (Les)