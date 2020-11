M5s: Di Maio, non siamo un partito di centro, puntiamo su ambiente e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una fase in cui si parla di politiche incentrate sull’ambiente e l’innovazione il Movimento 5 stelle può essere un punto di riferimento. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Cartabianca” su “Rai 3”. “La forza dell’M5s è non riconoscersi in schieramenti ideologici”, ha detto Di Maio, rigettando le posizioni di chi sostiene che il Movimento stia diventando un “piccolo partito centrista”. “Credo che a tutti quelli che hanno cercato di costruire qualcosa nel centro gli è sempre andata male. L’illusione che esita una zona bianca è tramontata con la prima Repubblica”, ha detto Di Maio, secondo cui l’M5s deve lavorare su quei temi che “sono sulla cresta dell’onda in tutto mondo” e fare in modo che vengano concretizzati “per tutti gli italiani”. (Les)