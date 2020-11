Covid: Del Re, con pandemia necessarie azioni globali per proteggere donne e bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato oggi alla presentazione dell’edizione 2020 di WeWorld Index, intitolato “Donne e bambini ai tempi del Covid-19”. Secondo quanto riferisce la Farnesina in una nota, il rapporto misura annualmente il livello di inclusione di donne e bambini nel mondo, a cura di WeWorld, organizzazione italiana che difende i diritti di donne e bambini. Intervenendo a conclusione dell’evento, la vice ministra ha sottolineato come la pandemia di Covid-19 colpisca particolarmente i gruppi più vulnerabili che già soffrono di situazioni di povertà, emarginazione e altre difficili condizioni socioeconomiche: donne, bambini, giovani, disabili, rifugiati, sfollati interni e migranti. “La mancanza di accesso all'istruzione colpisce in particolare le ragazze adolescenti, considerando che non frequentare la scuola comporta rischi molto gravi per loro, compresi i matrimoni precoci e forzati - ha proseguito -. In generale, la pandemia ha avuto un effetto devastante sulle donne, non solo nei paesi in via di sviluppo; un altro grave effetto è l'aumento dei casi di violenza domestica: secondo UN Women, 243 milioni di donne nel mondo sono state vittime di violenza fisica e/o sessuale negli ultimi mesi.” (segue) (Com)