Casa: assessore Lazio, da Regione 71,5 milioni per affitto, Roma in ritardo su erogazione

- La Regione Lazio ha messo in campo da marzo scorso ad oggi 71,5 milioni di euro per il sostegno all'affitto. Mentre Roma è in ritardo sull'erogazione dei contributi. A dirlo l’assessore regionale alle Politiche abitative, urbanistica e rifiuti, Massimiliano Valeriani, durante la seduta odierna della commissione del consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Cacciatore (Gruppo misto), che si è riunita oggi in modalità telematica per un’audizione sulle misure di sostegno alla locazione della Regione Lazio, in particolare a Roma. "Il tema del sostegno all’affitto - ha esordito Valeriani - è stato uno dei terreni su cui come istituzione regionale nel suo complesso ci siamo concentrati maggiormente e abbiamo prodotto una serie di atti, sempre concordati e condivisi per lo più nella massima parte con tutte le forze politiche. Siamo molto soddisfatti e orgogliosi di essere stati la regione che sul tema del sostegno all’affitto ha fatto di più. Pur non essendo la regione più grande d’Italia, abbiamo messo in campo da marzo scorso ad oggi 71,5 milioni di euro, risorse che abbiamo fatto transitare ai comuni per le azioni di sostegno alle persone con difficoltà economiche o a coloro che invece all’improvviso, a seguito delle conseguenze del blocco delle attività produttive si sono trovate in un momento di difficoltà". (segue) (Rer)