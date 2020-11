Casa: assessore Lazio, da Regione 71,5 milioni per affitto, Roma in ritardo su erogazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Valeriani ha poi rendicontato l’operato. Il primo strumento utilizzato è stato il bando del sostegno alla locazione 2019 riconvertito non solo per le casistiche della morosità incolpevole ma in sostegno tout court all'affitto. "Un'ingente massa di denaro" che è stata utilizzata da subito per il primo provvedimento Covid, utilizzando 34 milioni 500 mila euro per consentire a soggetti con Isee fino a 14 mila euro di aver un contributo all’affitto fino a 3mila euro, "trasformando il bando 2019 nel primo strumento massiccio". (segue) (Rer)