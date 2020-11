Casa: assessore Lazio, da Regione 71,5 milioni per affitto, Roma in ritardo su erogazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, sono 158 i comuni che hanno comunicato alla Regione di essere in fase di erogazione dei contributi, fra questi Albano, Anzio, Aprilia, Ariccia, Ceccano, Ciampino, Cittaducale, Colleferro, Formia, Frosinone, Guidonia, Latina, Marino, Nettuno, Palestrina, Rocca di Papa, Tivoli, Terracina, Viterbo: "non c’è Roma, al momento la Capitale non sta dando i contributi del bando 2019, sono dati oggettivi", ha detto l’assessore. Il secondo strumento adottato è quello del bando 2020, esclusivamente per l’emergenza Covid, "quasi tutte risorse regionali, nuovo strumento per chi ha avuto dal blocco delle attività produttive un restringimento del reddito di almeno 30 per cento, garantendo fino al 40 per cento dell’affitto per tre mensilità, con 37 milioni di euro". (segue) (Rer)