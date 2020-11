Casa: assessore Lazio, da Regione 71,5 milioni per affitto, Roma in ritardo su erogazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di questo secondo strumento, "27milioni sono andati a Roma. Complessivamente, dal primo bando dell’Isee a questo con l’autocertificazione, dei 71milioni 500mila di tutte le risorse a sostegno, 40milioni sono andati a Roma" , ha precisato l’assessore. Per questa seconda tipologia di strumento, Roma ha ricevuto in anticipo le somme, pari al 55 per cento, con 49.218 domande pervenute, quasi 85mila nel Lazio. "Da Roma Capitale sono stati erogati contributi a circa il 10 per cento degli aventi diritto, nonostante il Comune di Roma, a differenza degli altri comuni, ha avuto in tesoreria in disponibilità immediata tutto l’ammontare. La Regione ha liquidato tutte le risorse ai singoli comuni: 71,5 milioni di euro in poco meno di sette mesi mi sembrano l’indicatore giusto di uno sforzo che abbiamo cercato di fare tutti insieme per dare la presenza della Regione Lazio non a parole ma nei fatti", ha concluso Valeriani. (Rer)