Ecuador: governo avvia negoziati per accordo commerciale con gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Lenín Moreno, ha annunciato che il suo governo e quello degli Stati Uniti hanno avviato i negoziati per formalizzare un accordo commerciale. L'annuncio è stato fatto ne corso del programma radiofonico "Davanti al presidente". L'accordo è il risultato della terza riunione del Consiglio bilaterale per il commercio e gli investimenti tra le missioni dell'Ecuador e degli Stati Uniti, tenutasi martedì scorso a Washington. Il ministro della Produzione dell'Ecuador, Iván Ontaneda, ha spiegato durante il programma che si tratta di accordo di "prima fase", e cioè un accordo breve basato su pochi punti programmatici che fanno da base a un più ampio trattato da negoziare in seguito. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare il commercio, ma non influenzerà questioni delicate come le tariffe per l'import-export di prodotti agricoli. "È un passo storico essere sulla rotta commerciale con gli Stati Uniti", ha sottolineato Ontaneda. (Brb)