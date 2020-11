Omicidio Sacchi: Teste, tra Princi e Anastasiya solo confidenza reciproca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cencioni nel controesame al teste, ha chiesto espressamente se nell'enorme mole di messaggi scambiati dai protagonisti, ed in particolare tra Princi e la Kylemnyk ve ne fossero alcuni che lasciavano ipotizzare ad una relazione tra i due. "E' evidente che tra i due vi fosse confidenza reciproca, ma nulla di più", è stata la risposta dell'investigatore. Resta invece il forte dubbio sulla presenza di Luca e Anastasiya, all'incontro che Princi, ha avuto con Rispoli e, forse, Del Grosso a Casal Monastero per la prova della droga da comprare. I loro cellulari erano agganciati a celle telefoniche che, alla stessa ora del 18 ottobre, rendevano possibile l'ipotesi che fossero tutti insieme. A questo si aggiungono le dichiarazioni fatte da Rispoli in procura il 4 novembre scorso quando sostiene che in uno dei tre incontri per provare la droga da comprare, Princi sia arrivato in compagnia di un ragazzo e una ragazza senza, però, essere certo che si trattasse di Luca e Anastasiya. A questo si aggiunge anche che, a seguito di quella data, i messaggi tra la vittima e la fidanzata, cominciano a contenere riferimenti misteriosi a piani e progetti compatibili con "l'affare". (Rer)