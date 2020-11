© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione online del Patto di comunità del Municipio Roma I. Alla presentazione partecipano, tra gli altri, la presidente del Municipio Roma I Sabrina Alfonsi, l'assessore alle Politiche sociali del Municipio Roma I, Emiliano Monteverde. (ore 12)- Conferenza stampa online di Anitec-Assinform per la presentazione dei dati consuntivi del 2020 e quelli di previsione per il mercato digitale italiano per il 2021 e 2022, in tutte le loro principali componenti, con l’obiettivo di fornire strumenti interpretativi utili agli scenari che ci attendono. (ore 11) (Rer)