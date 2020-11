Roma: Fd'I, Esquilino nel degrado e in emergenza sanitaria, Raggi chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo come Fd'I sia in Campidoglio che nel I Municipio denunciamo il grande degrado all’Esquilino". E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Stefano Tozzi capogruppo nel Municipio Roma I. "Una situazione, ormai sfuggita di mano e che sta portando all’abbandono totale dello storico rione, si riflette sull’emergenza sanitaria proprio nelle aree di maggior criticità come piazza Esquilino - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Sbandati, bivacchi e senza fissa dimora risultano incontrollati in spregio a ogni regola e ai protocolli governativi. Peraltro, sconcerta che nonostante il I Municipio abbia approvato all’unanimità un’ordinanza antialcol – grazie a un atto di Fdi - nei giardini di piazza Vittorio, piazza Pepe, piazza Dante, parco di via Statilia, parco di viale Carlo Felice e parco del Colle Oppio, il Campidoglio non abbia mosso un dito. All’Esquilino il degrado avanza, la Raggi intervenga e per questo abbiamo presentato un’interrogazione alla sindaca – e stessa cosa abbiamo fatto giorni fa con la presidente Alfonsi sul tema immigrazione. Restituire dignità allo storico rione, ne vale in termini di decoro e soprattutto per la sicurezza sanitaria dei cittadini", concludono.(Com)