Covid: Speranza, impegnati a trovare soluzione adeguata per sanità Calabria

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a "Carta bianca" su Rai3, ha chiarito che sulla vicenda della sanità calabrese, e la nomina del commissario, "siamo impegnati per trovare immediatamente una soluzione adeguata". Sulla possibile nomina di Gino Strada, Speranza ha chiarito che "ci sono state interlocuzioni importanti in queste ore ed il suo contributo sarà sicuramente importante per la sfida della Calabria. Valuteremo con lui le modalità più opportune per svolgere questo impegno".