Calabria: Di Maio, serve un commissario per la sanità il prima possibile

- In Calabria c’è un’urgenza e bisogna nominare il commissario per la sanità il prima possibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Cartabianca” su “Rai 3”. “Serve decidere subito ma decidere bene. Non possiamo più permetterci dubbi da parte di chi dice di accettare l’incarico e poi si dimette. La difficoltà di questa nomina conferma il contesto della sanità calabrese, l’abbiamo commissaria con un Cdm che si è svolto in Calabria”, ha ricordato Di Maio. “In questi giorni ero molto preoccupato sul dibattito in merito a Gino Strada, persona che ci invidiano in tutto il mondo. Vedere questo nome sulla graticola da giorni, prima si decide, ci si accerta che si possano fare le cose e poi si fanno i nomi, e questa non è una critica ai ministri Speranza e Gualtieri o al presidente del Consiglio Giuseppe Conte”, ha detto Di Maio, secondo cui tuttavia serve maggiore cautela. (Les)