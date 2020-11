Bilancio: Di Maio, ben venga dialogo con opposizione per approvare scostamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interazioni e il dialogo con l’opposizione sono benvenute in questo momento, anche per l’approvazione del nuovo scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Cartabianca” su “Rai 3”. “Non è la prima volta che votiamo lo scostamento insieme all’opposizione ma questa è una maggioranza autonoma. Ben vengano le interazioni e il dialogo in questo momento, questo dibattito tuttavia dovrebbe andare oltre. La legge di bilancio ci serve per affrontare il problema delle partite Iva, dei disoccupati”, ha detto Di Maio, auspicando in un proficuo confronto in Parlamento. (Les)