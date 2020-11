Bolivia: Polizia su caso "gas lacrimogeni", ex ministri Interni e Difesa fuggiti in Panama e Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblica accusa, guidata dal pm Fernando Atanacio, sostiene che esistono "elementi di convinzione sufficiente" che i due siano "autori o partecipi della commissione del reato" e ritiene attuale il pericolo di una loro fuga all'estero. Lo stesso Atanacio aveva annunciato il 6 novembre scorso che era stata"emessa una notificazione alle autorità di frontiera affinché i due ministri non uscissero dal territorio nazionale e oggi sospetta che gli accusati abbiano goduto di complicità nella fuga. "Tenendo conto che alle autorità di frontiera non risulta l'uscita dei due presumiamo che è esistita una collaborazione", ha affermato Atanacio. Lopez e Murillo si erano dimessi tra il 2 e il 6 novembre, prima che l'intero gabinetto - in vista dell'insediamento del presidente eletto Luis Arce - rassegnasse in blocco le dimissioni. L'accusa poggia su una denuncia del Movimento per il socialismo (Mas) - la formazione dell'ex presidente Evo Morales, oggi tornata al potere -, secondo cui i due avrebbero fatto uso illecito di influenze per acquistare agenti chimici usati nei gas lacrimogeni. (segue) (Brb)