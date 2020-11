Lavoro: Inps, da domani possibile quantificazione per anticipo Tfs/Tfr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inps comunica in una nota "dal 18.11.2020 potrà essere presentata, anche per il tramite dei patronati, la domanda di quantificazione Tfs/Tfr on line ai fini dell’anticipo finanziario art. 23 decreto n. 4/2019. La certificazione rilasciata dall’Inps, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dal Dpcm n.51/2020, permette di accedere a finanziamenti fino ad un massimo di 45.000 euro netti o, comunque, entro la capienza della prestazione spettante al pensionato, se è di importo inferiore, senza attendere le scadenze previste dalla normativa vigente per il pagamento del Tfs/Tfr. L’operazione di finanziamento avviene attraverso le banche che aderiscono all’iniziativa mediante iscrizione al portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr". L’Istituto fa anche presente che "sono state rimodulate le attività relative al flusso 'cessione', omogeneizzando, per gli aspetti compatibili, la cessione ordinaria ai sensi del Dpr n. 180/1950 all’Anticipo finanziario art. 23 del decreto n. 4/2019, eliminando il vincolo temporale di 'validità' di quindici giorni lavorativi della certificazione previsto dalla circolare n.12/2011, che in questo senso si intende modificata. Per le istruzioni di dettaglio si rinvia al sito istituzionale dell’Istituto".(Com)