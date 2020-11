Regno Unito: Corbyn riammesso nel Partito laburista dopo sospensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn, sarà riammesso nello schieramento politico dell'opposizione, in seguito alla sospensione arrivata tre settimane fa per i suoi commenti giudicati "poco opportuni" dall'attuale leadership di Keir Starmer. Nel pomeriggio di oggi il comitato esecutivo del partito ha deciso per la riammissione di Corbyn. La scelta è stata presa in seguito anche alle sue dichiarazioni, rilasciate attraverso un post su Facebook prima della riunione del comitato, in cui pur non ritrattando quanto precedentemente dichiarato, ha affermato che le sue criticate dichiarazioni sull'antisemitismo fossero state fraintese, sostenendo di non aver voluto dire che il numero degli atti del partito sul tema fosse stato esagerato, ma la loro entità.(Rel)