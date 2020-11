Venezuela: procuratore generale Saab, spero che Cpi non si trasformi in organo "interventista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha auspicato che la Corte penale internazionale (Cpi), l'organo che ha disposto una indagine preliminare per presunte violazioni dei diritti umani nel paese, non si trasformi in un organo interventista. In una intervista concessa al canale "Venezolana de television" (Vtvg), il procuratore generale ha detto di confidare sulle prove presentate dal governo di Nicolas Maduro all'organismo internazionale. "Speriamo che alla luce di questo si prenda la decisione giusta perché altrimenti", la Corte passerebbe a divenire "di fatto, un organismo interventista". Saab ha detto che il pubblico ministero del Venezuela sta collaborando con le indagini portate avanti dalla Cpi e porta avanti in autonomia le ricerche sui casi interessati, assicurando che in Venezuela non esiste impunità e che tutti i casi vengono esaminati dalla giustizia. (segue) (Brb)