Venezuela: procuratore generale Saab, spero che Cpi non si trasformi in organo "interventista" (5)

- Le denunce contro il governo di Maduro si sono moltiplicate negli ultimi mesi. Lo scorso 6 ottobre il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione che estende di due anni il mandato della missione internazionale indipendente Onu in Venezuela. La mozione è stata approvata con 22 voti a favore, 3 contrari e 22 astenuti. Hanno votato contro il Venezuela, le Filippine e l’Eritrea. L’Italia ha votato a favore, insieme tra gli altri ad Argentina, Brasile, Cile, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Uruguay. Tra i paesi che si sono astenuti spicca il Messico. Il mandato della missione indipendente, guidata da Marta Valinas e composta da Francisco Cox e Paul Selis, potrà esercitare fino al 2022 e dovrà presentare quanto avrà accertato in due modalità: in forma orale nel 46esimo periodo (dal 22 febbraio al 19 marzo del 2021) e 49esimo periodo di sessione (tra febbraio e marzo del 2022), e in forma scritta nel 48esimo e 52esimo periodo (rispettivamente a settembre 2021 e settembre 2022). Il Perù, nome del gruppo di Lima (insieme di paesi sudamericani che punta alla destituzione del presidente Nicolas Maduro) e la Germania, a nome dell'Unione Europea, hanno nei loro interventi segnalato la situazione di profonda crisi economica, sociale e umanitaria che attraversa il paese rilevando anche gravi violazioni dei diritti umani e l'erosione delle istituzioni democratiche. L'elenco completo dei voti favorevoli comprende l'Australia, l'Austria, le Bahamas, il Brasile, la Bulgaria, il Cile, la Repubblica ceca, la Danimarca, le Fiji, la Germania, l'Italia, il Giappone, le Isole Marshall, i Paesi Bassi, il Perù, la Polonia, la Corea del Sud, la Slovacchia, la Spagna, l'Ucraina e l'Uruguay. (segue) (Brb)