Venezuela: procuratore generale Saab, spero che Cpi non si trasformi in organo "interventista" (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dell'Assemblea nazionale, il leader oppositore Juan Guaidò, l'informativa delle Nazioni Unite sgombra il campo da ogni dubbio sulle violazioni commesse dal governo Maduro. "Il rapporto della missione delle Nazioni Unite cancella ogni dubbio: Maduro è un criminale che, oltre a sostenere il traffico di droga e il terrorismo, commette crimini contro l'umanità", ha scritto Guaidò sul suo account Twitter, definendo l'informativa "un grande progresso" che "sposta il Consiglio (per i diritti umani delle Nazioni Unite) a favore della nostra lotta per la libertà e la giustizia per le vittime". Per il ministro degli Esteri Jorge Arreaza, si tratta di "un rapporto farcito di falsità, elaborato a distanza, senza nessun rigore metodologico, da una missione fantasma diretta contro il Venezuela e controllata dai governi subalterni a Washington", prova "della pratica perversa di fare politica con i diritti umani e non politica dei diritti umani". (Brb)