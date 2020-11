Ue: Amendola, Italia lavora su sostenibilità del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia lavora sulla sostenibilità del debito pubblico che deve diminuire. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, nel suo intervento al programma Zapping di “Rai Radio 1”. Secondo quanto affermato da Amendola, la Banca centrale europea ha detto che la cancellazione del debito "non è un'ipotesi nei trattati". "Si dovrebbero cambiare i trattati", ha osservato il ministro precisando che per questo servirebbe il consenso dei 27 Paesi membri, mentre in questa fase emergenziale servono investimenti importanti per il rilancio economico in modo da avviarci su un percorso macroeconomico di contenimento del debito.(Res)