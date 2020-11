© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani al 3 dicembre (esclusi il sabato e la domenica), dalle 21 alle 6, per lavori di manutenzione agli impianti tecnologici, saranno chiusi al traffico corso d'Italia e il sottovia Ignazio Guidi nel tratto e direzione verso il Muro Torto. Deviate le linee di bus. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità (Com)