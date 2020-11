© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1 ha ricordato che ad fine ottobre "abbiamo consegnato l’80 per cento dei banchi" nelle scuole ed ora "questa percentuale si sta approssimando al 100 per cento". (Rin)