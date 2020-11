© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le dotazioni a disposizione si può arrivare a "11.200 posti in terapia intensiva" a livello nazionale. Così il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. I posti in terapia intensiva "sono quasi il doppio di quelli che avevamo a marzo", ha poi ricordato Arcuri. (Rin)