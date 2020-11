Paesi Bassi: premier Rutte, necessario mantenere misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle misure restrittive nei Paesi Bassi per contenere la diffusione del Covid-19 rimarranno in vigore fino a metà dicembre. Lo ha annunciato il primo ministro olandese, Mark Rutte, osservando che tale misura è necessaria nonostante il calo del 15 per cento nei nuovi contagi registrato nell'ultima settimana dalle autorità sanitarie. "E' positivo che abbiamo raggiunto questo insieme. Ma se vi guardate attorno in Europa, il quadro è piuttosto buio", ha detto Rutte secondo cui la tendenza è verso l'inasprimento delle restrizioni. Secondo il premier olandese, il tasso di persone che vengono contagiate dal virus è ancora "molto elevato" in diverse regioni del Paese. I Paesi Bassi rimarranno così in una serrata parziale, dopo essere stati tra i primi Paesi in Europa ad introdurre questa misure a metà ottobre. (Res)