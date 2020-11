Covid: Bersani (Leu), finita emergenza abolire elezione diretta presidenti Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierluigi Bersani, deputato di Liberi e uguali, ha affermato che "la Regione è a servizio, non è a comando, non rappresenta un popolo, non ha un governatore, ha un presidente. Non è tanto questione di titolo V che è sbagliato fin che vogliamo". Ospite di "DiMartedì" su La7, Bersani ha spiegato: "E' successo qualcosa negli anni. Bisogna tornare a riflettere su questo. Bisognerebbe concludere che l'elezione diretta dei presidenti di Regione - e sono stato anche io eletto direttamente - a differenza di quella dei sindaci, dovrebbe essere riconsiderata. Io alla luce dell'esperienza dico sì. Non sono più d'accordo. Chi ha il potere legislativo - ha concluso - è meglio che non sia eletto direttamente".(Rin)