Calabria: Salvini, si nomini commissario alla Sanità Pellegrino Mancini

- La Lega chiede al governo di "smetterla di scherzare con la vita e la salute degli italiani, in particolare dei calabresi". Lo ha detto in una diretta su Twitter il leader del Carroccio, Matteo Salvini che "dopo la farsa" della veloce successione di tre persone propone come commissario alla Sanità della regione Calabria, "un nome fra tanti, il professor Pellegrino Mancini, responsabile regionale per i trapianti della Calabria con un master in Economia sanitaria. Non andiamo a cercare dall'altra parte del mondo quello che abbiamo in casa", ha affermato Salvini. "Basta con queste nomine a caso, altrimenti si faccia da parte Speranza e con lui Conte perché non si può andare avanti così", ha concluso. (Rin)