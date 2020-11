Germania-Stati Uniti: ministro Difesa Kramp-Karrenbauer, non possiamo proteggerci senza Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il ministro della Difesa tedesco, diviene quindi necessario che la Germania aumenti le spese militari e riconosca il proprio ruolo nel sistema di deterrenza nucleare della Nato. Inoltre, nei rapporti tra Germania e Cina, secondo Kramp-Karrenbaue dovrebbero esservi un'agenda comune tra Berlino e Washington, laddove “compatibile con gli interessi tedeschi”. Per Kramp-Karrenbauer, la Germania ha poi “un particolare interesse” a che gli Stati Uniti continuino a difendere l'Europa, mentre “spostano il loro focus strategico sull'Asia”. Infine, il ministro della Difesa tedesco ha respinto i progetti di autonomia strategica dell'Ue avanzati dal presidente francese, Emmanuel Macron. Al tempo stesso, auspicando il rafforzamento del pilastro europeo della Nato, Kramp-Karrenbauer ha evidenziato: “Dobbiamo diventare più europei per rimanere transatlantici”. (Geb)