Covid: Meloni, istituzione tavolo permanente su spettacolo dal vivo è vittoria di Fratelli d'Italia

- Sul settore dello spettacolo dal vivo è "vittoria di Fratelli d'Italia: il governo ha dato seguito ai nostri ordini del giorno approvati alla Camera e il Mibact ha istituito con decreto un tavolo permanente sullo spettacolo dal vivo, il cinema e l'audiovisivo per l'emergenza coronavirus". Lo dichiara la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "È uno strumento preziosissimo per le imprese culturali, teatrali, cinematografiche e della danza, che potranno fare le loro proposte sui provvedimenti direttamente ad un tavolo del Mibact, senza dover elemosinare ogni volta un incontro o fare appelli sulla stampa. È un risultato - prosegue Meloni - di cui andiamo particolarmente fieri, che conferma l'impegno di Fratelli d'Italia per il mondo della cultura e permetterà a tutte le categorie del comparto di essere ascoltate. Non possiamo permetterci una nazione senza teatri, cinema, danza e musica".(Com)