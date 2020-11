Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), nuovo piano sociale cittadino fuori tempo massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi ormai in campagna elettorale permanente, è presa dalla frenesia degli annunci. Oggi tocca al Piano sociale cittadino traguardato con estremo ritardo, con dati di riferimento presi al 2017 e che scadrà tra solo un anno, nel 2021". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Oltre ad essere anacronistico, risulta essere totalmente fuori contesto rispetto ai bisogni e alle sofferenza di una città stravolta sul piano sociale ed economico dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che dallo scorso marzo è in campo in città. Le voci dei territori e dei Municipi come il nostro sono rimaste inascoltate dal Campidoglio, e nel Piano sociale cittadino non c'è traccia alcuna della cabina di regia tra amministrazione centrale, di co-progettazione degli interventi congiuntamente ai Municipi e alle reti di solidarietà che chiediamo venga convocata da marzo scorso - spiega -. Non si comprende assolutamente quale siano le politiche attive e le azioni che il Campidoglio vuole mettere in campo per contrastare la crisi dilagante che affligge tantissime categorie e i nostri quartieri. Le uniche innovazioni presenti nel Piano sociale derivano dall'applicazione delle norme nazionali e regionali, non c'è traccia alcuna di azioni di sistema cittadine. La sindaca Raggi - aggiunge Ciaccheri - farebbe bene ad aprire un forum urgente sull'emergenza Covid-19 a Roma per costituire un tavolo di lavoro permanente con i Municipi, le imprese, le parti sociali, le università, per fare in modo che la crisi sanitaria non sia, come si sta già verificando, una spirale drammatica in cui Roma rischia di essere travolta", conclude. (Com)