Iraq: esercito e milizie distruggono rifugi Stato islamico nella provincia di Diyala

- Un’operazione congiunta condotta dall’esercito iracheno e dalla Mobilitazione tribale (milizie a maggioranza sunnita) ha distrutto oggi tre rifugi appartenenti allo Stato islamico (Is) nella provincia di Diyala, in Iraq. Lo ha dichiarato al portale iracheno “Shafaq” un ufficiale della Mobilitazione, Mahdi al Khattab, secondo cui l’operazione ha avuto luogo nel bacino di Sheikh Baba, 15 chilometri a nord della città di Jalawla. In uno dei rifugi, secondo l’ufficiale, sono stati trovati ordigni esplosivi. I territori a nord di Jalawla sono stati coinvolti in disordini durati più di un anno, dopo che nell’area si sono rifugiati terroristi dell’Is in fuga da altre zone del paese. Lo stesso distretto di Jalawla, situato a nord-est della città di Baquba e abitato da curdi, arabi e turkmeni, era stato conquistato da gruppi dell’Is nell’agosto del 2014, e liberato nel novembre dello stesso anno. (Res)