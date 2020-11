Legge Bilancio: Cgil-Cisl-Uil, ci è stata presentata a scelte già fatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl e Uil in una nota sulla legge di Bilancio 2021 affermano: "Nell’incontro svolto ieri sera con il presidente del Consiglio ed i ministri dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e dello Sviluppo economico abbiamo posto il tema di definire un nuovo metodo di dialogo costante nel tempo e fondato sul confronto preventivo all’assunzione delle decisioni. Di fatto - continuano le tre confederazioni - la legge di Bilancio c’è stata presentata dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri, a scelte quindi già fatte. Le decisioni economiche, produttive, sociali che il nostro Paese e l’Europa sono chiamati a compiere per ridurre le diseguaglianze esistenti, creare lavoro stabile e in risposta alla grave crisi sanitaria ed ambientale che stiamo vivendo, richiedono il massimo di condivisione, di unità e di coesione sociale. Per queste ragioni - proseguono le organizzazioni sindacali - abbiamo indicato da tempo nella protezione e creazione di lavoro di qualità, nel rafforzamento del sistema sanitario utilizzando tutte risorse disponibili a partire da quelle europee e a partire dal Mes (Meccanismo europeo di stabilità) sanitario e nell’istruzione, le priorità che rappresentano in questa fase complessa leve importanti per lo sviluppo e la crescita del Paese, oltre che una risposta agli effetti sociali ed economici che la crisi pandemica sta determinando". (segue) (Com)