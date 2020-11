Ue: Franceschini, Recovery Fund per sicurezza antisismica patrimonio culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "ha un ruolo assoluto di leadership in materia di tutela e di restauro dei beni culturali, riconosciuto a livello internazionale, su cui continuare a investire". Lo ha detto il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, intervenendo oggi alla presentazione dello studio '100 italian architectural conservation stories' della Fondazione Symbola. "La Fondazione Symbola - ha continuato Franceschini - ha sempre avuto la capacità di anticipare temi che poi sono diventati centrali negli anni, anche nella mia azione di governo, come ministro della Cultura e del Turismo. Uno dei temi che sto proponendo per l'uso delle risorse del Recovery Fund - ha annunciato Franceschini - è la sicurezza antisismica del patrimonio culturale. Dopo avere creato un sistema che funziona di Protezione civile prevalentemente per le persone, stiamo lavorando al Mibact per creare una struttura a vari livelli che intervenga sia sull'emergenza, in caso di una calamità naturale, che sulla prevenzione. Un terremoto in Italia, in qualsiasi parte colpisca, inevitabilmente travolge una gran parte del patrimonio culturale. Serve dunque un'azione compatibile con le esigenze di tutela ma anche di prevenzione e messa a norma antisismica con le nuove tecnologie. Si tratta di una sfida interessante - ha concluso Franceschini - sulla quale ancora una volta siamo all'avanguardia, investiremo in formazione e competenze". (Com)