Legge Bilancio: Cgil-Cisl-Uil, non sufficienti risorse previste per giusta riforma fiscale

- Cgil, Cisl e Uil in una nota sulla legge di Bilancio 2021 ritengono "non sufficienti le risorse previste per una giusta riforma fiscale, in relazione ad un obiettivo di un modello fiscale complessivo, ben rimodulato, quale strumento di equità e di crescita, che riduca la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e pensionati. Allo stesso modo", continuano le confederazioni, "è necessario rafforzare la contrattazione pubblica e privata: ciò significa introdurre la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali e incrementare in legge di Bilancio le risorse finanziarie per i contratti pubblici, che allo stato valutiamo insufficienti per un rinnovo dignitoso e capace di avviare una reale riforma e digitalizzazione della Pubblica amministrazione. I settori pubblici soprattutto in questa fase devono essere rafforzati per contrastare il progressivo impoverimento a cui negli anni che abbiamo alle spalle sono stati sottoposti. Per questa ragione", affermano le sigle sindacali, "appare non più rinviabile, un piano di assunzioni che consenta soprattutto nei settori più esposti - sanità e istruzione, e servizi educativi in particolare - di rispondere agli effetti più pesanti dell’emergenza sanitaria e sociale".(Com)