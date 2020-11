Etiopia: fonti governative, forze etiopi ottengono vittorie "decisive" nel Tigrè e avanzano verso Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le forze di difesa etiopi (Endf) hanno ottenuto vittorie "decisive" in diverse aree del Tigrè orientale e occidentale. È quanto affermato dall'Etiopian State of Emergency Fact Checking, sito web governativo istituito per divulgare le informazioni ufficiali del governo federale nell'ambito dell'offensiva militare nel Tigrè lanciata lo scorso 4 novembre. Secondo quanto riferito, le Endf hanno "liberato" completamente la città di Raya, nella zona orientale del Tigrè, comprese le aree di Chercher e Gugufto Mehoni, distruggendo le principali trincee di cemento costruite dalle Forze di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), e stanno attualmente avanzando verso la città di Macallè, capitale della Regione dei tigrè. Sul fronte occidentale, le forze etiopi hanno invece rivendicato la conquista della città di Shire dopo aver sfondato le difese tigrine nelle località di Adi Nebrid e Adi Daero, e ora si stanno dirigendo verso la città di Axum. Oltre a requisire diverse armi, le forze di difesa hanno catturato diversi membri delle forze speciali del Tigrè.