Etiopia: fonti governative, forze etiopi ottengono vittorie "decisive" nel Tigrè e avanzano verso Macallè (2)

- Le conquiste giungono dopo che il primo ministro Abiy Ahmed ha dichiarato che è scaduto l'ultimatum di tre giorni concesso alle truppe del Tplf per arrendersi. "L'ultimatum di tre giorni che è stato dato per proteggere il popolo del Tigrè è finito oggi", ha dichiarato Ahmed in un comunicato pubblicato su Facebook questa mattina, nel quale si precisa che "a causa del poco tempo disponibile, la legge verrà applicata nei prossimi giorni". L'avvertimento, nel quale si fa intendere inoltre che le truppe federali sono pronte a sferrare l'attacco finale, giunge a sua volta dopo che ieri le forze governative hanno effettuato ripetuti raid aerei nella zona di Macallè, come confermato ai media etiopi da fonti della Task force governativa istituita per la crisi nel Tigrè. Nessun commento è stato rilasciato per il momento dalle autorità del Tigrè. In questo contesto, le Nazioni Unite, l'Unione africana e diversi Paesi a livello regionale ed internazionale stanno premendo affinché vengano avviati colloqui, ma il premier etiope ha ribadito il suo rifiuto affermando che il governo negozierà solo quando verrà nel Tigrè ripristinato "lo stato di diritto". (Res)