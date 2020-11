Nagorno-Karabakh: Putin, da molto tempo confronto su ritorno distretti all'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno di alcuni distretti del Nagorno-Karabakh sotto il controllo dell'Azerbaigian è stato un tema oggetto di discussione per molto tempo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente "Rossiya 24". Al contempo, secondo quanto precisato da Putin, il ritorno della città di Shusha sotto il controllo azerbaigiano non era mai stato discusso prima, ma soltanto dopo il recente conflitto tra Erevan e Baku. Secondo Putin, l'Azerbaigian ha provato a riprendere i territori nel Nagorno-Karabakh dal momento che l'Armenia non ha riconosciuto l'indipendenza dell'autoproclamata repubblica. "Nessuno, nemmeno l'Armenia ha riconosciuto l'indipendenza del Nagorno-Karabakh", ha osservato Putin facendo notare che questo ha legittimato l'Azerbaigian a continuare a considerare quelli contesi come propri territori come l'intera comunità internazionale. Putin ha poi affermato che le accuse di tradimento contro il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, a seguito del recente cessate il fuoco siglato nel Nagorno-Karabakh, sono "senza fondamento". Secondo il presidente russo, è molto importante che le operazioni militari sono cessate e che le parti hanno riattivato tutti i collegamenti dei trasporti. "Questo crea una buona base per una normalizzazione di lungo termine dei rapporti", ha detto Putin sottolineando il ruolo di Mosca nel monitorare il mantenimento del cessate il fuoco e del nuovo status quo.(Rum)