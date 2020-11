Ue: Roth, ci sforzeremo per soluzione su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea si sforzerà per arrivare a una buona soluzione sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Ue e sul Next Generation Eu. Lo ha detto il ministro tedesco agli Affari europei, Michael Roth, durante i lavori del Consiglio Affari generali dell'Ue. "La presidenza tedesca continuerà a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per una soluzione ragionevole", ha detto. Roth ha sottolineato che c'è bisogno "anche dell'intesa del Parlamento europeo. Lo ricordo perché i colloqui non sono stati facili". Il ministro ha evidenziato che "lo stato di diritto non è un'ideologia" e che bisogna continuare il lavoro.(Beb)