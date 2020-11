Lombardia: De Corato, Pd e M5s intervengano su governo invece di 'rosicare' per gli aiuti regionali alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partito democratico e 5 Stelle lombardi intervengono sul loro governo per far defiscalizzare i ristori introdotti da Regione Lombardia invece di rosicare”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato in merito ai 167milioni di euro di aiuti stanziati da Regione Lombardia per le categorie escluse dai 'decreti ristori'. “Sicuramente i 167 milioni di aiuti deliberati oggi da Regione Lombardia per le categorie escluse dai 'decreti ristori' sono serviti a far rosicare il Pd ed i 5stelle”, rileva l'esponente di Fratelli d'Italia ricordando che “nessuno dei due, infatti, ha perso tempo per dar fiato alla bocca. I primi partono all'attacco dicendo che 'buona parte di queste misure è finanziata con i fondi strutturali europei che non erano ancora stati spesi', mentre i secondi parlano di 'pizza e birra' “. “Entrambi però farebbero meglio a pensare alle figuracce che sta facendo il loro governo – sottolinea l'assessore - prima con ristori economici dagli interminabili iter burocratici, poi con la nomina di innumerevoli commissari della sanità in Calabria che si sono dimessi a raffica. Capisco che questo possa far rosicare. Provvedimenti a fondo perduto apprezzati da associazioni di categoria e Confcommercio”. (Com)