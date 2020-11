Legge Bilancio: Cgil-Cisl-Uil, confronto su riforma ammortizzatori sociali e politiche attive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl e Uil in una nota sulla legge di Bilancio 2021 ribadiscono, sulla questione del lavoro, "la volontà di continuare a confrontarci sul tema del cambiamento della riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive: occorre rapidamente raggiungere una sintesi in relazione sia agli effetti della pandemia che in relazione alle profonde trasformazioni che il mercato del lavoro sta attraversando. Ma per fare ciò", proseguono le tre confederazioni, "è necessario che già nella legge di Bilancio siano collocate maggiori risorse per questo obiettivo, a partire dal rafforzamento dei contratti di solidarietà, dal prolungamento della Naspi, potenziamento dei centri per l’impiego e politiche attive del lavoro che giudichiamo non sufficienti, comprese le necessarie tutele ai lavoratori più fragili". (Com)