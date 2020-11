Lombardia: Baroni (FI), da Regione 100 milioni per imprese, lavoratori autonomi e partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il secondo lockdown mette seriamente a rischio la sopravvivenza di una quota importante del tessuto economico lombardo, già duramente provato dalle manovre estemporanee di un governo che naviga a vista e in solitario. Nel frattempo Regione Lombardia mette in campo un piano di reale sostegno economico da 100 milioni di euro a favore di microimprese, autonomi e partite Iva, con contributi facilmente accessibili e ristori a fondo perduto senza vincolo di rendicontazione delle spese. Fatti, non parole, con contributi da erogare a breve: 54,5 milioni a fondo perduto, con contributi di mille euro per i lavoratori autonomi con partita Iva, che arrivano fino a duemila euro per le microimprese; 25 milioni di contributi a fondo perduto per le filiere del commercio al dettaglio (abbigliamento e calzature) e organizzatori di eventi (congressi, cerimonie, matrimoni...) compresi fotoreporter, catering e service congressuali; aiuti concreti per ambulanti, taxisti, estetiste, agenzie di viaggio, tour operator, accompagnatori e guide turistiche, palestre, centri sportivi, cinema e teatri. Per non dire dei 22 milioni nell'ambito della misura 'Credito ora' ed altri 25 milioni sul capitolo 'Credito adesso', per dare rapidamente liquidità a ristoratori, bar, pasticcerie e negozi storici". Lo sottolinea in una nota Anna Lisa Baroni, deputata di Forza Italia, commentando il lavoro svolto dell'assessore alle attività produttive, Alessandro Mattinzoli, per implementare il tempestivo piano di indennizzi della Regione Lombardia. (Com)