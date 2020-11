Israele-Usa: presidente Rivlin e premier Netanyahu si congratulano con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Reuven Rivlin e il primo ministro Benjamin Netanyahu hanno avuto oggi una conversazione telefonica con Joe Biden. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell’ufficio del premier israeliano la conversazione è durata oltre 20 minuti. "La relazione speciale tra gli Stati Uniti e Israele è una parte fondamentale della sicurezza e della politica israeliana", ha dichiarato Netanyahu. Sempre secondo quanto si legge nel comunicato stampa dell’ufficio del premier israeliano, Biden ha dichiarato a Netanyahu di essere profondamente impegnato a rafforzare le relazioni con lo Stato di Israele e a mantenere la sua sicurezza. Nel colloquio, Biden e Netanyahu hanno deciso di incontrarsi presto per discutere vari dossier bilaterali e internazionali. La dichiarazione dell'ufficio del primo ministro ha definito Biden presidente eletto degli Stati Uniti, definizione finora mai utilizzata da Netanyahu. In una conversazione telefonica separata, il presidente Reuven Rivlin ha espresso le sue congratulazioni a Joe Biden, osservando, secondo quanto riporta un comunicato stampa della presidenza israeliana, che durante la sua amministrazione “gli Stati Uniti resteranno impegnati per la sicurezza e il successo di Israele”. Il presidente ha affermato che l'amicizia tra Stati Uniti e Israele "si basa su valori che vanno oltre la politica di parte". Rivlin ha anche espresso la speranza che Biden lavorerà a sostegno degli accordi di Abramo firmati a Washington lo scorso 15 settembre da Israele, Emirati e Bahrein. Inoltre, Rivlin ha invitato Biden a Gerusalemme.(Res)