Governo: fonti maggioranza, entro il 3 dicembre chiusura tavolo politico di verifica

- Fonti della maggioranza riferiscono che "entro il 3 dicembre si chiude il tavolo politico per la verifica di governo" e che sono "29 i punti del programma da rivedere nel primo tavolo con un focus sulle riforme in sette punti: legge elettorale, referendum propositivo, riforma bicameralismo, titolo V, sfiducia costruttiva, decretazione d'urgenza, tutela dell'ambiente". Il secondo tavolo, continuano le stesse fonti, "discuterà di sei cluster socio economici. Il tavolo si rivede venerdì alle 9.30 per un ulteriore confronto sulle riforme". (Rin)