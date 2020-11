© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl e Uil in una nota sottolineano che la legge di Bilancio 2021 "recepisce solo in parte le proposte emerse nel confronto tra il governo e i sindacati sulla previdenza. Ed in particolare vanno rafforzati Ape sociale, isopensione, quattordicesima e va individuata una soluzione definitiva per gli esodati". (Com)