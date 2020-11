Scuola: Patuanelli, operatori Tlc escluderanno piattaforme per didattica da consumo gigabyte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nella prima fase di questa pandemia "le società di telecomunicazioni si mostrano collaborative con il governo per garantire continuità del servizio di connessione, mantenendo elevati livelli di assistenza e agevolando, per tutte le famiglie, le attività essenziali come lo smartworking e la didattica a distanza". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Hanno infatti accolto l’invito del governo - prosegue Patuanelli - a identificare soluzioni che agevolino i ragazzi nel seguire le lezioni da remoto: escluderanno le piattaforme di didattica a distanza dal consumo di gigabyte previsto negli abbonamenti. La connettività - conclude Patuanelli - è diventata un elemento imprescindibile di inclusione sociale e si conferma sempre più essenziale per la crescita e lo sviluppo del Paese". (Rin)