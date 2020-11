Nagorno-Karabakh: Putin, Turchia non ha mai nascosto sostegno all'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non ha mai negato di sostenere l'Azerbaigian nel conflitto con l'Armenia nel Nagorno-Karabakh: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista all'emittente "Rossiya 24". Secondo Putin, il legame tra Ankara e Baku non è un mistero è "la Turchia non l'ha mai nascosto". A suo modo di vedere, questo è stata "una conseguenza geopolitica del collasso dell'Unione sovietica". Le azioni di Ankara, secondo Putin, possono essere valutate da diversi punti di vista ma "si può difficilmente accusare la Turchia di aver violato il diritto internazionale". Secondo Putin, la Russia ha convinto la Turchia a non inviare truppe al confine azerbaigiano con l'Armenia. Putin ha aggiunto che Mosca ha l'importante compito, tramite i propri peacekeepers dispiegati nella regione, di far tornare i civili sfollati nelle loro case nel Nagorno-Karabakh. (Rum)