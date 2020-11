© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl e Uil ritengono, in una nota, "inaccettabile che ancora una volta manchino in legge di Bilancio le risorse e il quadro di riferimento per affrontare il tema della non autosufficienza che ha impatti pesanti nella condizione materiale delle famiglie, e delle donne in particolare". (Com)